Москва, , 10:52 — REGNUM

Сумма расходов на подготовку ребенка к школе в среднем за последние два года выросла более чем в два раза — с 12 тыс. .745 руб. в 2017 году до 26 тыс. 986 руб. в 2019 году. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Те участники опроса, которые отправляют детей в школу, планирует или уже потратился на покупку школьной формы 13 тыс. 431 руб., это практически в два раза больше, чем 2017 году, на покупку школьной сумки или рюкзака — 3 тыс. 119 руб. (1 тыс. 785 руб. два года назад.).

Больше денег родители планируют выделить на учебно-методические материалы (3 тыс. 119 руб. против 1 тыс. 197 руб.) и школьно-письменные принадлежности (2 тыс. 217 руб. против 1 тыс. 773 руб.)

На охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респонденты, отправляющие ребенка в школу, в 2019 году планируют отдать 1 тыс. 781 руб. (в 2017 году — 649 руб.).

Опрос проведен 23 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал».

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