Москва, 2 сентября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Одним из знаковых событий общей истории России и Монголии стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин» накануне визита в Монголию, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Победа на реке Халхин‑Гол имела большое военно‑политическое значение. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, замедлила её вступление во Вторую мировую войну.

Путин отметил, что Россия с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны.

«Планируется пригласить президента Монголии Халтмаагийн Баттулга на торжества по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября. Официальный визит состоится по приглашению президента Монголии Халтмагийн Баттулги.

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