Москва, 30 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. «Газпром» находится в безрисковой зоне по срокам запуска газопровода «Северный поток — 2», об этом заявил начальник финансового департамента компании Александр Иванников.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Мы ещё по-прежнему пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения даты окончания проекта», — сказал он, комментируя ситуацию с задержкой выдачи разрешения Данией на строительство газопровода на своей территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Его общая протяжённость составит почти 1,2 км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. в настоящее время уже уложено свыше 1,7 тыс. километров труб.

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен на 75%, проектный срок завершения строительства — конец 2019 года. Отметим, что Дания до сих пор не дала разрешения на строительство газопровода на своей земле.

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