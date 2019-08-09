Москва, , 01:12 — REGNUM

Позиция Дании, которая затормозила прокладку газопровода «Северный поток — 2» по своей территории, выльется инвесторам в дополнительные расходы, сообщает Reuters.

Ссылаясь на обращение оператора Nord Stream — 2 к датским властям, агентство сообщает, что инвесторы понесут в результате действий Копенгагена дополнительные расходы в $740 млн, или €660 млн. Потому что из-за Дании реализация проекта затормозится практически на восемь месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дания до сих пор не дала необходимого для строительства на её земле «Северного потока — 2» разрешения. В итоге в 2019 г. проект может быть не сдан.

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