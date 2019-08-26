Москва, , 13:01 — REGNUM

На сегодняшний день трубопровод «Северный поток — 2», который идёт по дну Балтийского моря, проложен на 75% от общей длины. Об этом 26 августа заявили в компании — операторе проекта Nord Stream 2.

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Уточняется, что всего проложено 1855 км трубопровода в российских, финских, шведских и немецких водах.

«Обе нитки уже завершены в территориальных водах Германии и Финляндии», — добавили в пресс-службе компании.

В настоящее время прокладка трубопровода продолжается в российских территориальных водах. Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа были завершены работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» на территории финской экономической зоны. Уже в ближайшие несколько месяцев прокладка газопровода завершится в исключительной экономической зоне Швеции — первая из двух ниток газопровода уже готова, а финальные работы по монтажу второй начнутся 1 сентября.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Его общая протяжённость составит почти 1,2 км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год.

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