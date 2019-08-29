Москва, 29 августа, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В Москве растёт стоимость новых квартир по программе реновации. По мнению столичных властей, это «закономерная тенденция», сообщили в Стройкомплеске.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Читайте также: Хуснуллин: москвичи прагматичны — хорошо умеют считать и видят выгоду

Квартиры в новых домах участники программы пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены.

Также за год цены на квартиры в старых пятиэтажках, вошедших в программу реновации, выросли почти в 1,5 раза, стоимость одного увеличилась на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, количество стартовых площадок по реновации в Москве увеличено до 345.

Подробнее: В московскую реновацию включено уже 345 стартовых площадок