Москва, , 16:26 — REGNUM

В Москве выросли цены на квартиры в домах, построенных по программе реновации, сообщил журналистам 28 августа вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, за год объём выставленных на продажу квартир в пятиэтажках вырос примерно в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%. Недвижимость в уже готовых стартовых домах, отметил вице-мэр, москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены.

«Москвичи — люди образованные, прагматичные, хорошо умеют считать и прекрасно видят свою выгоду», — сказал Хуснуллин.

Он считает рост цен на жильё в новостройках ответом критикам программы реновации.