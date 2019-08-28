Улан-Удэ, 28 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В селе Нестерово в Прибайкальском районе Бурятии призвали священников в борьбе с раковыми заболеваниями. Как сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, в селе растёт смертность из-за рака, поэтому жители попросили отслужить молебен.

Улан-Удэнская и Бурятская Епархия uud-eparh.ru Крестный ход

«В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями. И после искреннего, сердечного обращения народа к Богу — отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут Божьей помощи в борьбе с раком», — отмечается на сайте.

Протоиерей Василий Селецкий отслужил водосвятный молебен, после чего вместе с жителями прошёл крестным ходом по селу. По пути пели Иисусову молитву, песнь Богородицы, а также окропляли дома и автомобили.

Отметим, что молитвы в последнее время становятся универсальным средством борьбы с различными напастями. Особенно востребованными были усилия священнослужителей этим летом в Сибири, страдавших из-за лесных пожаров.

Так, ранее молитвами пытались призвать дожди шаманы и буддийские ламы. Глава Совета муфтиев РоссииРавиль Гайнутдинпризвал молиться о ниспослании дождя и верующих мусульман. Но дальше всего пошли в Алтайском крае, где инициаторами «небесного» крёстного против пожаров стали чиновники минприроды региона.

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