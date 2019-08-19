Барнаул, , 13:25 — REGNUM

К защите алтайских лесов от пожаров присоединилась и Алтайская митрополия. Причём — с воздуха. Об этом стало известно из официальной информации, опубликованной на сайте Барнаульской епархии.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и протодиакон Владимир Черных Алтайская митрополия

Речь идёт о «небесном» крёстном ходе, который по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края совершили на вертолёте митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий протодиакон Владимир Черных «в с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае».

С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета с иконами Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская» читались молитвы, акафисты и каноны, — отметили в Алтайской митрополии.

Напомним, обстановка в сибирскими пожарами сейчас действительно весьма напряжённая. По данным МБУ «Авиалесохрана», на 19 августа в России полыхает 75 лесных пожаров на площади в 104 341 га. Ещё 184 лесных пожара на площади в 1 245 396 га решено не тушить по причине экономической нецелесообразности. Но в Алтайском крае пожаров нет, хотя с начала пожароопасного периода в регионе было зафиксировано 324 очагов на площади 699 га. Однако со времени воздушного крестного хода (15 августа) новых возгораний в регионе не случилось.