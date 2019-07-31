Улан-Удэ, , 06:42 — REGNUM

Священнослужители Буддийской традиционной сангхи России попытаются призвать дождь для борьбы с лесными пожарами. Об этом ламы написали в соцсетях.

Ламы

«Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары», — говорится в сообщении.

По всей видимости, кроме мистической высшей силы, жители Бурятии и соседних регионов больше ни на кого не надеются. В комментариях люди называют разные координаты, где нуждаются в дожде:

«Братск, Иркутская область. Весь в дыму, дышать нечем»

«Усть-Кут», Усть-Илимск, Бодайбо, Киренск горят леса»

«Ужас. Улан Удэ весь в дыму. Где что горит»

«Вся Бурятия в дыму, до 28 июля было более или менее терпимо, но сейчас уже просто «караул»!

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров превысила 1,7 млн гектаров, большая часть которых не тушится. По мнению чиновников, эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а тушить их слишком дорого.

Тем временем среди населения растёт недовольство действиями властей, а в Госдуме настаивают на отмене приказа Минприроды, позволяющего отказаться от тушения пожаров в труднодоступных местах.

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