Москва, 28 августа, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Министерство энергетики РФ визит целесообразность в привлечении иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа России для нераспредёленных лицензий. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Мы считаем, что это в рамках нераспределённого фонда недр можно рассмотреть и, в принципе, на мой взгляд, поскольку это перспективные проекты», — приводит ТАСС слова главы ведомства.

Новак пояснил, что на сегодняшний день запрета на привлечение зарубежных компаний к проектам в Арктике нет, однако предлагаемые инвесторам условия «экономически непривлекательны в связи с тем, что доходность очень низкая». Для их улучшения министр предлагает разработать «дополнительные инструменты, механизмы».

Также, по его словам, министерство выступает за изменение фискальных условий разработки проектов и предлагает ввести налоговые льготы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счёт привлечения иностранных и частных компаний. По данным РБК, соответствующее письмо было направлено на имя президента России Владимира Путина.

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Трутнев отметил, что с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские государственные компании с пятилетним опытом работы, то есть «Роснефть» и Газпром, однако они не заинтересованы форсировать разработку, поскольку обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно. Вице-премьер предложил допустить на нераспределённые участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором.