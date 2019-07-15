Москва, , 07:15 — REGNUM

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил в письме президента России Владимира Путина выделить нефтяниками 2,6 трлн налоговых льгот для освоения Арктики, сообщают «Ведомости».

По данным издания, всего российские нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 до 8,5 трлн рублей. Сечин попросил Путина поддержать законопроект о развитии Арктики, который предусматривает спецрежим для инвесторов.

В свою очередь, российский лидер поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить», пишет газета.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщили, что «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» обратились к Путину с просьбой предоставить льготы для создания единого арктического кластера, который увеличит загрузку Северного морского пути.

Речь идет о Тагульском, Сузунском, Лодочном и Пайяхском месторождениях, общие ресурсы которых составляют 1,9 млрд т нефти. Отмечалось, что льготы для проекта будут касаться налога на добычу полезных ископаемых

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