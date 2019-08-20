Москва, , 09:45 — REGNUM

Министерство финансов РФ предлагает ввести мораторий на выдачу мер господдержки для компаний на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения инвентаризации имеющихся запасов. Об этом 20 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что в России до 2020 года действует общий мораторий на выдачу новых налоговых льгот нефтяным компаниям. Однако сейчас правительство рассматривает законопроект о предоставлении льгот для развития Арктического региона. Главным бенефициаром сделки станет проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» — «Восток Ойл» — по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы.

Проект закона предполагает обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов, налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения на сумму инвестиций и другие послабления.

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При этом Минфин призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов, то есть на неопределённый срок. По данным издания, вопрос может быть решён в ближайшее время на совещании у профильных вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года стало известно, что «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера для решения задачи — достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути. Как уточнил главный исполнительный директор, зампред Совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин, он может включать в себя Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра. Кроме того, в кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги.