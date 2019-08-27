Ашхабад, 27 августа, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Власти Лебапской области Туркмении весьма своеобразно подошли к решению проблемы возникновения крупных очередей из желающих обналичить деньги. Вот уже несколько дней в регионе действует негласный запрет на столпотворения у банкоматов, пишет «Азатлык».

CEphoto, Uwe Aranas Банкоматы

Новые ограничения появились после того, как президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил главе Центробанка Мердану Аннадурдыевувыговор за «ослабление контроля над работой банкоматов».

По словам местных жителей, полицейские задерживают и допрашивают людей, стоящих в очереди за собственной зарплатой или пенсией. При этом им предъявляют претензии, что это якобы именно из-за них банкоматы выходят из строя, что и приводит к образованию всё более длинных очередей.

Руководство предприятий и госучреждений также вносит свою лепту в борьбу с очередями, проводя для своих работников специальные собрания, на которых оглашает требование — не подходить к банкоматам.

Следует отметить, что в Туркмении зарплаты госслужащих и работников бюджетной сферы, сотрудников госпредприятий, пенсии, социальные пособия, студенческие стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки.

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