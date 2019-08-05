Ашхабад, , 18:01 — REGNUM

В Туркменской столице продолжаются проблемы с обналичиванием денег — ежедневно возле банкоматов в очереди становятся по несколько сотен человек, желающих снять с платежных карточек свои зарплаты и пенсии за июнь, пишет «Хроника Туркменистана».

Как отмечают ашхабадцы, в выходные дни обналичить деньги особенно сложно.

Также местные жители жалуются на участившиеся случаи, когда банкоматы не только не выдают деньги, но и не возвращают банковские карты.

ИА REGNUM напоминает, что с 2017 года в Туркмении зарплаты работникам бюджетной сферы и госпредприятий начисляются на банковские карты. Выплаты для пенсионеров и получателей социальных государственных пособий также поступают на карты.

При этом в последнее время в стране существуют жесткие лимиты на снятие наличных денег в банкоматах. Так столице можно обналичить не более 800 манатов (14,6 тысячи рублей) в месяц, в других крупных городах — до 600 манатов (11 тысяч рублей), а в остальных населенных пунктах — до 400 манатов (7,3 тысячи рублей).

Читайте также: В Туркмении курс доллара на черном рынке выше официального в 5,5 раза https://regnum.ru/news/2604680.html