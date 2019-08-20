Ашхабад, , 09:56 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры председателю Центрального банка республики Мердану Аннадурдыеву и председателю агентства «Туркменавтотранспорт» Ораздурды Суханову, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что глава Центробанка наказан за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также за ослабление контроля за работой банкоматов. Суханов же наказан за нарушение графиков движения общественного транспорта в летний период.

Напомним, 19 августа в Ашхабаде состоялось видеосовещание с участием президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Глава государства раскритиковал деятельности технических служб, отвечающих за работу банкоматов.