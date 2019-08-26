Вашингтон, 26 августа, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Соответствующий документ управления по контролю за иностранными активами минфина опубликован на сайте Федерального реестра США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Так, власти США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты правительству России в любой валюте, отличной от рубля. Также санкции предусматривают запрет на участие американских банков в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

«Правительство Соединённых Штатов будет препятствовать предоставлению любого кредита или любой финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых структур (МВФ или Всемирного банка), — говорится в уведомлении.

Также ужесточаются правила предоставления России американских товаров и технологий.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей» президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Он будет действовать как минимум в течение 12 месяцев. Первый пакет этих санкций был введён в августе 2018 года и предусматривал запрет на продажу России вооружений и оборонной продукции, а также запрет на предоставление кредитов со стороны госструктур Соединённых Штатов.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту. Такую же позицию, с подачи Лондона, заняли и США. До сих пор каких-либо доказательств в пользу обвинений со стороны Соединённого Королевства представлено не было, однако это не помешало США ввести санкции против РФ.