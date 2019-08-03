Вашингтон, , 13:02 — REGNUM

На официальном сайте государственного департамента США опубликован документ, в котором описан второй этап так называемых «химических» санкций против Российской Федерации.

Напомним, что санкции были введены накануне, 2 августа в рамках так называемого «Дела Скрипалей». США вслед за Великобританией обвиняют Россию в якобы попытке «отравления» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии.

Первый пакет своих санкций против России из-за «дела Скрипалей» США ввели ещё 27 августа 2018 года.

Второй пакет санкций состоит из следующего:

США будут препятствовать предоставлению любой ссуды или финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами.

Банкам США будет запрещено участвовать в первичном рынке не рублёвого суверенного долга РФ и предоставлять не рублевые займы правительству РФ.

Запрет на экспорт в Россию химических и биологических предметов двойного назначения.

Эти санкции начнут действовать с 19 августа.

Эксперты указывают, что первый и третий пункты никак не повлияют на Россию и её экономику. Второй пункт означает, что правительству России будет немного сложнее размещать еврооблигации в долларах США.