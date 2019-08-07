Москва, , 15:13 — REGNUM

В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительно влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании. Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Moody's.

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При этом отмечается, что в основном они будут «оказывать давление на долгосрочные экономические перспективы» за счёт более низких уровней инвестиций и доступа к технологическим трансферам.

«Эти и предыдущие санкции могут также ограничить доступ России к западному финансированию, необходимому для модернизации экономики», — добавляет Moody's.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты и страны Евросоюза начали вводить антироссийские санкции с 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры, которые неоднократно продлевались и расширялись, коснулись как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний.

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Так, 26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций минфина США, введённых на фоне инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Речь идёт об ограничениях на госдолг РФ и требовании Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. При этом в международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's Global Ratings заявили, что новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России.