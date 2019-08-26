Лондон, 26 августа, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении в G7 России, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам собеседников издания, глава Белого дома отверг аргументы других участников саммита во французском Биарицце, выступивших против возвращения РФ. Американский лидер отметил, что «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи», пишет газета.

Отмечается, что против возвращения России в G7 выступили лидеры Германии, Британии, Канады, Франции и глава Евросовета Дональд Туск, нейтралитет сохранил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, поддержал инициативу лишь премьер Италии Джузеппе Конте.

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«Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий», — сказал источник, добавив, что президент России Владимир Путин «этому не соответствует».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и воссоединении к Российской Федерации.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным восстановление формата G8. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо не поддержали такую идею, в Кремле заявили, что возвращение в G8 для России — не самоцель.

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