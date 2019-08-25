Токио, , 04:24 — REGNUM

Возможность возвращения Российской Федерации в состав G7 с трансформацией его в G8 обсудили лидеры стран «большой семерки», сообщает 25 августа японское информационное агентство «Киодо».

По данным источника, вопрос возвращения России был затронут во время длящейся почти три часа обеденной церемонии. О том, что и кем было сказано по указанному вопросу не сообщается.

Напомним, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и присоединении к Российской Федерации. Ранее комментируя очередную встречу «семерки» без России президент страны Владимир Путин заявил, что Москва всегда готова к сотрудничеству на любой международной площадке. И такие возможности Москвы не ограничиваются форматом G7.