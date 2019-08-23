Вашингтон, , 22:40 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.

По информации телеканала, президент США выражал сомнения в том, что саммит является «продуктивным времяпрепровождением», тем не менее его окружению удалось убедить его в необходимости поездки.

Пресс-служба Белого дома уже официально сообщила, что Дональд Трамп отбывает во Францию сегодня вечером.

Напомним, саммит G7 будет проходить с 24 по 26 августа во французском Биаррице. У президента США запланирован целый ряд встреч на полях саммита, в том числе с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии и Индии.