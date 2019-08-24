Сербский доброволец рассказал о запрещённых методах боя ВСУ
Сербский доброволец Берич: для ВСУ идеологией стали издевательства над русскими
Москва, 27 апреля, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Украинские военные в ходе боевых действий используют запрещённые методы, их идеологией стали издевательства над русскими, рассказал РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, воюющий на стороне России.
Он стал свидетелем издевательств над россиянами. В военных действиях всегда кто-то погибает, но издевательств допускать нельзя, сказал Берич.
Доброволец не стал раскрывать секретную информацию о количестве сербов, сражающихся за Россию. Также, по его словам, запрещено разглашать направления, где воюют добровольцы.
Берич лишь констатировал героизм сограждан, участвующих в боях на «самых жёстких точках».
Как передавало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сербы, участвующие в спецоперации на стороне России в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, смогут получить российское гражданство. Если они пожелают и напишут заявления, вопрос с выдачей им паспортов РФ будет решён, добавил он.
Мужчина, представляющийся «украинским хирургом полевой медслужбы», выложил в Сеть видео, где в подробностях рассказал об издевательствах над российскими военнопленными. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию ролика из Сети.