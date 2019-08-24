Москва, 27 апреля, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Украинские военные в ходе боевых действий используют запрещённые методы, их идеологией стали издевательства над русскими, рассказал РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, воюющий на стороне России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он стал свидетелем издевательств над россиянами. В военных действиях всегда кто-то погибает, но издевательств допускать нельзя, сказал Берич.

Доброволец не стал раскрывать секретную информацию о количестве сербов, сражающихся за Россию. Также, по его словам, запрещено разглашать направления, где воюют добровольцы.

Берич лишь констатировал героизм сограждан, участвующих в боях на «самых жёстких точках».

Как передавало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сербы, участвующие в спецоперации на стороне России в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, смогут получить российское гражданство. Если они пожелают и напишут заявления, вопрос с выдачей им паспортов РФ будет решён, добавил он.

Мужчина, представляющийся «украинским хирургом полевой медслужбы», выложил в Сеть видео, где в подробностях рассказал об издевательствах над российскими военнопленными. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию ролика из Сети.