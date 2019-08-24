Москва, , 11:08 — REGNUM

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту, который сегодня не смог пристыковаться к Международной космической станции, не представляет для нее никакой угрозы. Об этом сообщает «Роскосмос».

В госкорпорации отметили, что корабль находится на некотором удалении от станции. Его стыковка к МКС назначена на резервную дату.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — сообщили в «Роскосмосе».

Кроме того, стало известно, что в связи с данным инцидентом в Центре управления полётами (ЦУП) началось заседание государственной комиссии во главе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.