Москва, , 09:30 — REGNUM

Российский космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор» не смог состыковаться с Международной космической станцией. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в Центре управления полетами.

Робот «Федор» Roscosmos.ru

На данный момент известно, что корабль подошел к станции на расстояние в менее чем 100 метров, а затем завис. После этого корабль отошел до дистанции в 102 метра.

По предварительным данным, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».

В ЦУПе пояснили, что на корабле есть два комплекта системы «Курс-НА» — основной и резервный. Первый комплект не сработал и корабль автоматически переключился на второй, но и здесь возникли некоторые проблемы. В итоге ЦУП отдал команду на увод МКС от станции на безопасное расстояние.

Специалисты оценивают, возможно ли провести новую попытку стыковки.

Напомним, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» с космодрома «Байконур» был успешным. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ».

Примечательно, что на борту корабля нет людей, а только один робот «Федор». Планировалось, что на МКС он проработает 14 дней.