Москва, 23 августа, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В России молодые люди в 2018 году поставили рекорд по числу взятых ипотечных кредитов. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, пишут «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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В прошлом году более половины всех выданных ипотечных кредитов пришлось на заемщиков младше 30 лет. По словам Стасишина, это максимальный показатель с 2006 года.

За последние 10−12 лет выдача ипотеки гражданам РФ младше 30 увеличилась больше чем в три раза — с 20% в 2006—2008 гг. 55% в 2018 году.

Выдано более 800 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 1,7 трлн рублей. Эксперты связывают рост молодых ипотечников с внедрением льготных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты по жилищному кредиту составляют более половины дохода российских заёмщиков в 15,7% случаев.

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