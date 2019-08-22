Москва, 22 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Большинство жителей России (61%) гордятся при виде государственных символов страны — флага, герба и услышав гимн. 22% испытывают симпатию. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Гимн Российской Федерации

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Гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага испытывают 84% жителей России, при звуке государственного гимна — 85%, при виде герба — 81%.

Антипатию государственная символика вызывается лишь у одного 1% граждан РФ, раздражение или стыд — у 3%. Равнодушны к госсимволам 9−12% от всех опрошенных.

Опрос проведен 20 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах, считают 53% жителей России (45−60 лет — 57%).

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