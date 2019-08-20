Москва, , 08:41 — REGNUM

Москвичей и гостей столицы приглашают отметить День флага России. Праздничные мероприятия, посвященные 350-летию государственного символа, состоятся с 22 по 25 августа, сообщается на портале мэра столицы.

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В эти дни в парках, скверах, на центральных улицах и площадях Москвы пройдут концерты, флешмобы, квесты, представления и мастер-классы. Основным местом празднования Дня флага России станет Поклонная гора.

Все желающие смогут увидеть флаги-гиганты российского триколора, собрать спилс-карту России, запустить в небо воздушного змея, сыграть в рок-группе, приготовить сбитень.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что День государственного флага РФ (22 августа) не является выходным днём, к этому празднику приурочено множестве мероприятий.

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