Москва, 22 августа 2019, 10:33 — REGNUM
Незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах, считают 53% жителей России (45−60 лет — 57%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Подробности: Россия отмечает День Государственного флага — трансляция
Пятая часть опрошенных считает, что знание государственных символов — это личное дело каждого гражданина. Чаще об этом говорят молодые люди от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (26%).
По мнению 19% граждан РФ, незнание государственной символики допустимо в некоторых случаях. Лишь 6% признает, что не знать символы своей страны — это нормально.
Опрос проведен 20 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщает ИА REGNUM, 22 августа в России отмечается День государственного флага.
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