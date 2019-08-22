Симферополь, 22 августа, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Россия никогда не выпадала из «формата высокой дипломатии», заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения Москвы в G8.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Россия и не выпадала из «формата высокой дипломатии». И с момента воссоединения Крыма с Россией наша страна стала играть только более заметную роль в международных делах», — цитирует RT депутата.

Он также добавил, что не Зеленскому решать вопрос о возвращении России в любого рода международные структуры. Киев спрашивать в этих международных структурах тоже никто не будет, резюмировал Ганжара.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», станет «возвращение» Крыма, урегулирование конфликта в Донбассе и освобождение украинских моряков.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил 21 августа, что Россию можно было бы «в перспективе» вернуть в G8, но для этого нужно, чтобы была решена украинская проблема «на основе Минских соглашений».

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