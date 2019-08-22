Киев, , 07:18 — REGNUM

Россия может рассчитывать на возвращение в «Большую семёрку» только после того, как будет выполнен целый ряд условий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Прежде всего, по словам украинского лидера, это «возвращение оккупированного Крыма». Также в числе условий Зеленский назвал «прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль».

«Это будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — написал президент Украины в Facebook.

Напомним, участие России в G8, в которую входили Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, было приостановлено в марте 2014 после присоединения Крыма. На тот момент РФ была председателем политического клуба. Провести саммит лидеров стран планировалось в Сочи, однако он не состоялся.

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Макрон ставит условия возвращения России в G8

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пригласить Россию на саммит стран — членов «Большой семёрки» (G7) в 2020 году, при этом заявив, что возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений означало бы слабость со стороны лидеров стран G7. Президент США Дональд Трамп идею Макрона поддержал. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против возвращения России в международный клуб на текущем этапе. Идею возвращения России в состав G8 отверг и британский премьер-министр Борис Джонсон.

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