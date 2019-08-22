Париж, , 00:30 — REGNUM

Возвращение к формату G8, то есть с участием Москвы, возможно в том случае, если будет найдено решение по урегулированию ситуации на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Agence France-Presse.

Комментируя идею возвращения России в «Группу восьми», президент Франции заявил, что это было бы «уместно в перспективе».

Но если позволить России вернуться в G8 прямо сейчас, без каких-либо условий, то это будет «проявлением слабости» и «стратегической ошибкой» со стороны остальных семи государств, считает французский лидер.

Поэтому чтобы Россия могла снова стать участником G8, нужно найти «решение по урегулированию кризиса на Украине на основе Минских соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил:

«Что касается «восьмёрки», о которой вы сказали — так её не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это «семёрка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся».

Американский президент Дональд Трамп поддержал идею возвращения РФ в состав G8.

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