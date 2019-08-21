Лос-Анджелес, США, 21 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Оперный театр Лос-Анджелеса начал собственное расследование из-за обвинений в харрасменте своего генерального директора — знаменитого тенора Пласидо Доминго. Об этом сообщает газета The Los Angeles Times.

Nea.gov Пласидо Доминго

В театре рассчитывают на «тщательное и независимое расследование» и наняли для разбирательства юриста Дебру Вонг Янг, которая в 2002—2006 годах была прокурором центрального округа Калифорнии.

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Ранее о домогательствах со стороны Доминго заявили восемь певиц и танцовщица. Женщины утверждают, что тенор проявлял к ним навязчивое внимание, в частности, пытался поцеловать или залезть под юбку. Инциденты якобы происходили с конца 1980-х годов.

Сам 79-летний певец признался, что огорчен обвинениями 30-летней давности, и заявил, что имел интимные контакты лишь по взаимному согласию.

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