Мадрид, , 22:22 — REGNUM

Ведущий музыкальный театр испанской столицы, города Мадрид заступился за выдающегося оперного певца Пласидо Доминго, обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом 17 августа сообщает издание El Pais.

Руководство Королевского театра Мадрида выразило полную неприязнь к любому поведению, которое может быть истолковано в качестве сексуального домогательства, также оно выражает сочувствие всем жертвам подобных нападок.

Тем не менее, прежде чем обвинять Доминго в подобных преступлениях, необходимо провести полномасштабное расследование, после чего соответствующие инстанции должны вынести своей вердикт. В связи с этим мадридская опера не собирается отменять запланированные выступления великого тенора лишь на основании информационного шума в СМИ.

Напомним, ранее выдающийся оперный певец Пласидо Доминго был обвинен в сексуальных домогательствах, якобы совершаемых на протяжении многих лет своей карьеры. Обвинения строились на том, что тенор целовал своих «жертв» в губы, а также заставлял их неловко себя чувствовать в своем присутствии.

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