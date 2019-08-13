Лондон, , 08:39 — REGNUM

Известный оперный тенор Пласидо Доминго был обвинен в сексуальных домогательствах, об этом 13 августа сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Восемь артистов обвинили 78-летнего певца в сексуальных домогательствах, которые «происходили на протяжении десятилетий».

Один из обвинителей заявил в интервью изданию, что Доминго заставлял чувствовать его неловко, другой отметил, что певец поцеловал его в губы.

Корреспонденты Associated Press опросили порядка 40 танцоров, музыкантов, певцов, преподавателей по вокалу и администрацию театральных учреждений, чтобы выяснить степень сексуальной распущенности Доминго, однако ничего кроме «чувства неловкости» и поцелуев обнаружить не удалось, тем не менее этого было достаточно, чтобы обвинить выдающегося тенора в харасменте.

Напомним, серия скандалов относительно сексуальных домогательств со стороны мужчин прокатилась по Голливуду, а также по музыкальному бизнесу и политике в 2017—2018 годах.

Многие уважаемые люди были обвинены в использовании служебного положения с целью, как утверждают организаторы скандалов, сексуального давления на представительниц слабого пола.

Так, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон вынужден был уйти в отставку из-за того, что потрогал коленку журналистки около 15 лет назад с момента скандала. Политика не спас даже тот факт, что женщина не имела ничего против подобного акта внимания.

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