Москва, 20 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Россия следит за ситуацией в сирийской провинции Идлиб, где накануне был обстрелян турецкий конвой. Об этом сегодня, 20 августа, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что эта зона была создана документом, который в сентябре 2018 года в Сочи подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы МИД РФ, зона деэскалации Идлиб «предполагает обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооружённой оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, и террористическими группировками».

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Лавров также отметил, что российские военные совместно с турецкими коллегами дали понять, что если террористы будут осуществлять вылазки против сирийского населения, против российских военных, то «эти вылазки будут жёстко подавляться».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа официальный представитель МИД Сирии заявил о том, что гружённые боеприпасами турецкие военные машины пересекли границу с САР и направились в город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По его словам, боеприпасы предназначались побеждённым террористам из группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тот же день телеканал NTV, а также ряд подконтрольных боевикам ресурсов сообщили об обстреле военного конвоя турецкой армии в сирийской провинции Идлиб. Огонь якобы вёлся со стороны сирийских правительственных войск.