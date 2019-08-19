Дамаск, , 14:01 — REGNUM

Сегодня, 19 августа, в сирийской провинции Идлиб военный конвой турецкой армии попал под обстрел. Как сообщает телеканал NTV, огонь вёлся со стороны сирийских правительственных войск.

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По данным канала, большая колонна бронетехники выдвинулась к посту номер девять в Идлибе. Переброска вооружений для усиления поста понадобилась в связи с тем, что объект оказался в центре наступления сирийских войск, пишет ТАСС. Сообщается, что правительственные силы нанесли удары по маршруту конвоя. При этом некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники.

Добавим, что материалы о якобы нанесённом войсками Сирии ударе по турецкому конвою опубликовали также и подконтрольные боевикам ресурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 19 августа, официальный представитель МИД Сирии заявил, что гружённые боеприпасами турецкие военные машины пересекли границу с Сирией и въезжают в город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Отмечалось, что колонна техники идёт в город на помощь побеждённым террористам группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В МИД Сирии отметили, что Дамаск решительно осуждает столь вопиющее вмешательство и считает Анкару в полной мере ответственной за последствия нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности Арабской Республики.

Ранее стало известно, что сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По данным газеты Alwatan, в результате военной операции многие террористы были уничтожены, а десятки экстремистов покидают регион.