Вашингтон, , 05:48 — REGNUM

Соединенные Штаты осуждают обстрел турецкой военной колонны в провинции Идлиб в Сирии, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

«Режим Асада и его союзники должны вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе немедленно. Сегодняшний безрассудный авиаудар по турецкой колонне последовал за непрекращающимися нападениями на мирных жителей, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, оно должно прекратиться», — заявила она.

Ранее турецкий телеканал NTV заявил об атаке якобы со стороны сирийских правительственных сил на военную колонну Турции в сирийском Идлибе. Канал утверждает, что большая колонна выдвинулась к посту № 9 из-за того, что объект оказался в центре наступления сирийских войск. Материалы об атаке на конвой опубликовали и подконтрольные незаконным вооруженным формированиям ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа официальный представитель МИД Сирии заявил о том, что груженные боеприпасами турецкие военные машины пересекли границу с Сирией и направились в город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По его словам, боеприпасы предназначались побежденным террористам из группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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