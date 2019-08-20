Москва, 20 августа, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В России уже к концу 2019 года оптовые цены на свинину могут снизиться на 10%. Такие прогнозы делают производители.

Цитата из к/ф «Свинарка и пастух». реж. Иван Пырьев. СССР. 1941 Поросята

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Как отметил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, ожидается, что в ближайшие три-четыре года объёмы производства ежегодно будут расти на 4−5%, что резко усилит внутреннюю конкуренцию и создаст предпосылки для снижения оптовых цен.

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«Среднесложившиеся годовые оптовые цены в этом году будут ниже прошлогодних минимумов — сейчас на 5%, а к концу года, возможно, на 10%», — приводит РИА Новости слова Ковалева.

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Также гендиректор НСС считает, что снижение оптовых цен на свинину может опосредованно повлиять и на стоимость другой мясной продукции, например, куриного мяса.

По данным НСС, в России за первое полугодие объём производства свинины в живом весе достиг 2,33 млн тонн. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объём промышленного производства в 2018 году (без учета личных хозяйств) составил 3,19 млн тонн против 2,96 млн тонн годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Россельхознадзор ограничил поставки живых свиней и свинины из Болгарии и Словакии в Россию. Такое решение было принято из-за вируса африканской чумы свиней.