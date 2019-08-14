Москва, , 02:14 — REGNUM

Россельхознадзор вводит с 14 августа временные ограничения на ввоз свинины и живых свиней из Сербии из-за зафиксированных случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС), сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в Сербии в период с 30 июля по 7 августа был зафиксирован падёж домашних свиней. Согласно данным Россельхознадзора, у умерших животных был обнаружен геном АЧС. В связи с этим ведомство приняло решение ограничить ввоз живых свиней, свинины, эмбрионов и спермы хряков, а также всей продукции, содержащей свинину в своем составе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Всемирная организация по охране здоровья животных заявила о гибели более сотни свиней в результате вспышки АЧС. При этом уточняется, что от заболевания погибли лишь семь животных, еще 114 были забиты.

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