Москва, , 12:55 — REGNUM

Поставки живых свиней и свинины из Болгарии и Словакии в Россию ограничены. Такое решение принято из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении Россельхознадзора.

Свиньи agrobk.ru

Временный запрет введён с 9 августа в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по АЧС на территории указанных стран. Ограничен ввоз в Россию живых свиней, продуктов их убоя, свинины и продукции со свининой.

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Под запрет не попали некоторые виды продукции, обработанные по технологии, которая гарантирует разрушение вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 августа Россельхознадзор ограничил ввоз свинины и живых свиней из Сербии.

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