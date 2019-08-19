Вашингтон, 19 августа, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Соединённым Штатам в ближайшее время рецессия не грозит: экономика страны продолжит динамично развиваться. Такое мнение высказал директор Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Напомним, ранее появились сообщения о том, что доходность десятилетних казначейских облигаций США ненадолго упала ниже доходности двухлетних казначейских облигаций. Такое явление на рынке ценных бумаг известно как инверсия кривой доходности, которая часто принимается за признак скорой рецессии.

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Трамп: Фейковые СМИ подрывают экономику США

Советник президента США Дональда Трампа уверен, что в течение 2020 года экономика США будет сильной. Он отметил, что начал составлять прогнозы относительно ситуации в экономике и тенденций на фондовом рынке еще задолго до того, как был назначен главой Национального совета по торговле при Белом доме.

Аналогичную точку зрения высказал и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, сообщает деловая газета Financial Times.

«Я вообще не вижу никакой рецессии», — сказал Кудлоу в эфире телеканал Fox News.