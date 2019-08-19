Москва, , 07:18 — REGNUM

Торги по нефти 16 августа закрылись небольшим ростом на 0,32%. Цена в ходе европейских торгов повышалась до $59,48. Покупатели растеряли всю прибыль после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, указавшего на слабый спрос на черное золото из-за замедления экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Компания Baker Hughes представила свой новый еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США, чем тоже оказала давление на нефтяной рынок.

Согласно последним данным, за неделю до 16 августа, количество нефтяных установок выросло на четыре единицы до 770 шт. Количество газовых установок сократилось на четыре единицы до 165 шт.

Сегодня, 19 августа, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,28%, до $59,28. Есть мнение, что утреннее ралли по нефти было вызвано заявлениями Дональда Трампа и экономического советника Ларри Кудлоу о том, что рецессии в США не предвидится. Потребители работают. Их заработная плата растет.

Покупателям нужно пройти на торгах в Европе уровень $59,55. Он вновь откроет им дорогу к отметке $61 за баррель. Если 19 августа сохранится боковое движение в диапазоне $57,95−59,55, то возрастут риски обновить минимум $57,65 от 15 августа.

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