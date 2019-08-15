Вашингтон, , 22:47 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ с помощью «фейковых новостей» пытаются подорвать экономику США, чтобы навредить ему лично. Об этом Трамп написал сегодня, 15 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трампарарамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп считает, что фейковые СМИ делают все возможное, что в их силах, чтобы вызвать крах американской экономки. Объясняет это Трамп весьма своеобразно.

«Потому что они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания», — написал Трамп.

При этом он уверен, что экономика США слишком сильная, и она скоро одержит победу в торговой войне, в том числе против Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на биржах в США началось падение на фоне новостей о том, что американскую экономику ждет рецессия.