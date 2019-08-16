Ашхабад, 16 августа, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Туркмении продолжается нехватка сельхозпродукции, которая приводит к постоянному росту цен на продукты. В государственных магазинах Ашхабада из продажи исчезли яйца и морковь, а в некоторых регионах страны — куриные окорочка, — пишет «Азатлык».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

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На рынках и в коммерческих магазинах эти продукты по-прежнему имеются в наличии, но цена на них у частников в несколько раз выше, чем в государственных торговых точках.

Так, морковь в коммерческих магазинах сейчас продается по 6,6 маната (124 рубля) за килограмм, хотя всего несколько дней назад ее стоимость не превышала 3 манатов (56 рублей). Куриные яйца частники продают уже по 8 манатов (150 рублей) за десяток, хотя в начале текущей недели их стоимость составляла 5 манатов (94 рубля).

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