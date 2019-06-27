Ашхабад, , 15:41 — REGNUM

Частные тепличные хозяйства Туркмении в январе — июне 2019 года вырастили и продали в другие страны овощи на сумму $15 млн (942 млн рублей). В том числе — более 7,5 тысячи тонн лука и свыше 15 тысяч тонн помидоров и огурцов, пишет «Туркменистан. Золотой век».

Помидоры

Отмечается, что это почти в два раза больше, чем было экспортировано в Россию, Казахстан, Киргизию и Афганистан за аналогичный период 2018 года.

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В союзе промышленников и предпринимателей Туркмении считают, что туркменская сельхозпродукция «может быть вполне конкурентной и на европейском рынке».

«При этом нацеленность на экспорт в страны Европейского союза будет способствовать структурной диверсификации данного агросегмента и, как следствие, совершенствованию рыночных механизмов и росту прибыли», — подчеркивает член правления союза Шамамед Аннаев.

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