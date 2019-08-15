Бишкек, 15 августа, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В начале грядущего учебного года в школах Киргизии начнут работать 15 учителей, которые приедут в республику из России. Об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка заявила министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Вечерний Бишкек».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

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«Расширяется география гуманитарного проекта по обеспечению деятельности российских педагогических работников в общеобразовательных организациях иностранных государств. В соответствии с запросом наших партнеров прорабатывается вопрос о реализации подобных инициатив в Сербии, Словакии и Вьетнаме», — отметила она.

Также Васильева рассказала о том, что в ближайшее время времени в столицах Киргизии и Армении начнут работать школы, построенные корпорацией «Газпром». В этих общеобразовательных учреждениях обучение будет проходить по российским образовательным программам и стандартам.

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