Душанбе, , 21:59 — REGNUM

Министерство просвещения России объявило об открытии приема заявок от российских учителей для преподавания в школах Таджикистана и Киргизии на 2019−2020 учебный год.

По плану ведомства, в новом учебном году российские преподаватели русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и учителя начальных классов должны будут поступить на работу в школы Таджикистана и Киргизии.

Напомним, что гуманитарный проект, согласно которому российские педагоги-предметники будут преподавать в школах Таджикистана реализуется министерством просвещения РФ с 2017 года. В 2019—2020 учебном году его планируется внедрить в школы Киргизии.

Основные условия участия в проекте опубликованы на сайте ведомства. Кроме выплаты заработной платы, учителям гарантировано предоставление жилья, медицинского страхования, а также компенсация транспортных расходов туда и обратно. Также подчеркивается, что командировка не прерывает педагогический стаж участника проекта.

Напомним, что в 2018—2019 учебном году в таджикистанских школах работало 60 российских учителей, что в два раза больше, чем в 2017—2018 учебном году. Из них лишь шестеро человек вернулись домой, остальные учителя продлили свою командировку еще на один год.