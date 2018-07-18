Эксперты предлагают направить в Киргизию учителей русского языка из России

Бишкек, , 19:56 — REGNUM В школах Киргизии не хватает преподавателей со знанием русского языка, а также учебных пособий и качественных учебных программ. Об этом заявили участники тематического телемоста, организованного по инициативе Общественной палаты при президенте России, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам участников мероприятия, наиболее остро данная проблема ощущается в сельских школах.

Участники дискуссии обсудили вопрос об отправке в республику нескольких десятков преподавателей русского языка из России хотя бы на один год. При этом их работа должна будет оплачиваться российской стороной, а Киргизии нужно было бы решить только вопросы проезда и проживания.

Было отмечено, что подобная инициатива сейчас успешно реализуется в Таджикистане, а потому такой опыт было бы легко перенять и применить в Киргизии. При этом киргизстанское министерство образования может представить свои предложения по набору специальностей и географии распределения специалистов до конца лета, чтобы успеть реализовать этот проект в наступающем учебном году.

Также на мероприятии обсуждалось использование телекоммуникационных технологий в учебном процессе, электронных учебников, обучающих программ, онлайн-семинаров для повышения квалификации киргизстанских педагогов. Это должно помочь оптимизировать расходы на обучение и добиться роста их эффективности.

Кроме того, представители российских издательств «Просвещение», «Российский учебник», «Русское слово» заявили о готовности обеспечить республику учебными пособиями в рамках договоренностей с правительством Киргизии, в том числе направить своих представителей для проведения занятий с местными педагогами.

Еще одной темой для обсуждения стали меры в сфере проведения кратких курсов для преподавателей русского языка на базе региональных вузов, использования телекоммуникационных технологий на уровне школ и прямого сотрудничества между российскими и киргизскими вузами.

Подводя итог мероприятия, участники телемоста предложили создать рабочую группу, в которую бы входили представители киргизстанского образовательного ведомства, а также министерства образования, министерства просвещения и Общественной палаты России — для того, чтобы ускорить решение проблем, накопившихся в сфере образования Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Киргизии работают 2 236 школ, из которых 1 423 с киргизским языком обучения, 216 — русскоязычных, а также 551 — со смешанными языками. Последние являются преимущественно киргизско-русскими.

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Отметим, что в июле 2017 года министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид заявил о планах России построить в республике пять общеобразовательных школ и отправке для работы в таджикских школах трехсот российских учителей — преподавателей русского языка, физики, математики и ряда других школьных предметов.

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