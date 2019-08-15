Москва, 15 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Радиочастоты, которые используют правительственные службы в России, скорее всего, не будут переданы для развития 5G. Ранее не выделять частоты в диапазоне 3,4−3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения рекомендовал Совет безопасности. Теперь эту позицию поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой сразу на целый ряд источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Названы первые города России, где заработает 5G

Уточняется, что на соответствующее письмо Совбеза глава государства наложил резолюцию «Согласен».

Добавим, что авторы обращения считают, что одновременное использование частот Минобороны и Федеральной службы охраны 3,4−3,8 ГГц для развития 5G и текущего обслуживания ведомств невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях Минкомсвязи РФ внесло в концепцию развития 5G-сетей в России изменения, касающиеся используемого частотного диапазона. Если ранее ведомство называло приоритетным диапазон 4,4−4,99 ГГц, то в новом документе отмечается, что наилучшим для строительства этих сетей станет диапазон 3,4−3,8 ГГц. Такие изменения были внесены после заявлений экспертов о том, что полоса частот 4,4−4,99 ГГц не позволит в полной мере реализовать преимущества технологии, а её выбор замедлит развитие сетей 5G в России.